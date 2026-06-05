Раки и специи для пряного бульона представлены на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Посетители рыбных рынков "Москва – на волне" могут приобрести живых раков для варки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Представлены как небольшие раки – весом 20–40 граммов, так и крупные особи – до 100 граммов. Их содержат в специальных аквариумах с подходящей температурой и циркуляцией воды, поэтому они долго останутся свежими.

При выборе стоит обратить внимание на плотность панциря, активность и прижатую к брюшку шейку. Чтобы блюдо было более ароматным, необходимо предварительно промыть раков в холодной проточной воде.

На один килограмм раков требуется 2–3 литра воды и 1,5–2 столовые ложки соли на каждый литр. Можно добавить приправы, подождать пару минут и опустить самих раков в кастрюлю. Варить их рекомендуется на среднем огне 10–20 минут.

После приготовления лучше дать блюду постоять в бульоне в течение 10–15 минут, что сделает мясо сочнее. Раки хорошо сочетаются с овощами, картофелем и зеленью.

Столичные рыбные рынки предлагают готовые приправы для раков. Например, в смеси "Классическая" содержится лавровый лист, перец и укроп. "Чесночная" добавляет насыщенности, "Пикантная" – пряности благодаря лимонной цедре и паприке, "Острая" – яркости, "С дымком" – плотности. Она включает лук и чеснок.

Лучше приобретать раков незадолго до приготовления. Хранить их стоит недолго, обернув мокрой тканью. Важно, чтобы перед варкой они шевелились. Если перевозить их надо далеко, рынки предоставляют бесплатную услугу "Готовим вместе". Их могут приготовить прямо там в обычном бульоне или с приобретенными приправами.

Можно приобрести и варено-мороженых раков с укропным соусом. Этот вариант может храниться долго и сохранять при этом свежий вкус. Их достаточно разморозить и разогреть на сковороде либо подержать 3–5 минут в горячей воде.

Раки в России уже много лет являются популярным летним блюдом. В них содержится много белка и мало жиров, поэтому они подходят для правильного питания. Кроме того, в них есть витамины A, E, D и группы B, калий, фосфор, йод, селен, магний. Их мясо полезно для сердца, щитовидной железы и нервной системы.

Ранее на рынках "Москва – на волне" начали продавать рыбу из семейства тресковых. Там представлены минтай, пикша, сайда, навага, хек. Приобрести можно как целые тушки, так и разделанное филе, медальоны, стейки и порционные куски.

