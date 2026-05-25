Продукты с высоким содержанием йода можно найти на рынках "Москва – на волне"

На рыбных рынках "Москва – на волне" представлен широкий выбор рыбы и морепродуктов, богатых йодом. Именно этот микроэлемент критически необходим щитовидной железе, которая вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ, работу сердца и нервной системы. В День щитовидной железы, который отмечается 25 мая, на портале мэра и правительства столицы рассказали, какие продукты помогут восполнить дефицит йода.

Особенно насыщены йодом тресковые рыбы. Как сообщила заведующая отделением дневного стационара эндокринологического диспансера столичного Депздрава Юлия Голубева, в 100 граммах пикши содержится до 400 микрограммов йода, а в печени трески – до 370 микрограммов. Такие виды ценят за мягкий вкус, невысокую жирность и общую пользу. Их рекомендуется запекать, готовить на пару или использовать для супов.

На прилавках рынков можно найти треску, минтай, сайду, пикшу, хека, а также мидии, креветки и ламинарию. Морская капуста – один из рекордсменов по содержанию йода. Даже небольшая порция помогает восполнить дефицит микроэлемента. Из нее готовят салаты с кальмарами, яйцом, овощами и морепродуктами.

Специалист подчеркнула, что замороженная рыба по содержанию йода практически не уступает охлажденной. Технологии позволяют замораживать улов сразу после вылова, сохраняя питательные свойства. А вот способ приготовления имеет значение: при длительной варке часть йода уходит в воду, поэтому рыбу лучше тушить, запекать или готовить на пару.

Врач напомнила, что йод – обязательный компонент гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), а сам организм его не вырабатывает. Микроэлемент поступает только с пищей или лекарствами. Суточная норма зависит от возраста: детям нужно от 90 до 120 микрограммов, взрослым – около 150, а беременным и кормящим – до 250 микрограммов.

Дефицит йода может привести к замедлению обмена веществ, набору веса, проблемам с сердцем и сосудами, а у беременных отразиться на развитии плода. При этом симптомы часто маскируются под обычную усталость: сонливость, раздражительность, выпадение волос люди списывают на стресс и недосып.

Рыбные рынки "Москва – на волне" работают в районах Косино-Ухтомском и Митино. На площадках оборудованы торговые ряды, зоны хранения, фудкорты и площадки для мастер-классов, а за качеством продукции следят лаборатории.

Приобрести радужную форель, икру, готовые блюда и полуфабрикаты можно не только на рыбных рынках, но и городских ярмарках. На указанных площадках появилась также рыба из Карелии: зубатка, пикша, масляная рыба, онежский лещ, налим, щука и ряпушка.

Это стало возможно благодаря соглашению о межрегиональном сотрудничестве, подписанному Сергеем Собяниным и главой республики Артуром Парфенчиковым.