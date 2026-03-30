30 марта, 07:54

Город

Речная рыба на рынках "Москва – на волне" будет доступна со скидкой

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Акция на свежемороженую речную рыбу пройдет с 30 по 31 марта на рыбных рынках "Москва – на волне" в районах Митино и Косино-Ухтомском. Окуня, сома, сазана, щуку и судака можно будет купить со скидкой 10%, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В ассортименте представлена рыба разных видов и вариантов разделки – от целых тушек до филе. Большая часть продукции является собственным производством рынков – это дополнительная гарантия качества. Скидка действует как при покупке на месте, так и во время оформления онлайн-заказа.

Свежемороженую рыбу можно хранить дома и использовать постепенно. К примеру, сазан и сом станут хорошей основой для наваристой ухи, а судак и окунь ценятся за белое нежное мясо, которое подходит для жарки или запекания.

Кроме того, с 3 по 5 апреля на рыбных рынках пройдет акция на моллюсков. В этот период посетители могут приобрести устрицы, мидии, гребешки и прочие морепродукты со скидкой 10%.

На прилавках можно будет найти разные виды устриц – хасанскую, императорскую и люмьер. Их обычно подают с лимоном или легкими соусами. Между тем мидии готовят быстро, чтобы сохранить сочность.

Морские гребешки можно будет приобрести как в живом виде, так и в свежемороженом. Этот моллюск ценится за мягкую текстуру и характерный слегка сладковатый вкус. В ассортименте представлены и более редкие виды моллюсков. К примеру, анадара является единственным моллюском, обладающий кровеносной системой. Ее едят сырой или готовят прямо в раковине, давая створкам раскрыться.

До 11 апреля посетители рыбных рынков "Москва – на волне" также могут приобрести некоторые товары по случаю Великого поста со скидкой в 10%. Такие товары отмечены особыми ценниками.

Акция не только познакомит покупателей с ассортиментом рынков, но и позволит разнообразить рацион в период поста. В основном на прилавках представлены морепродукты с Дальнего Востока и из северных морей.

