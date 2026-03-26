На московских ярмарках можно приобрести постные сладости со всей России

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В период Великого поста на московских ярмарках появились десерты из разных регионов России, которые приготовлены без сахара, яиц и продуктов животного происхождения, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, на Бескудниковском бульваре, Полярной, Костромской, Дубнинской улицах и в сквере на улице Чичерина можно приобрести пастилу из Волгограда. Ее готовят на семейной ферме, не используя сахар, красители и консерванты.

Клубнику производители выращивают сами, а остальное сырье закупают у проверенных поставщиков и сушат при температуре 45–55 градусов. Это позволяет сохранить до 95% витаминов, а также цвет и аромат. Всего в ассортименте 8 вкусов, также есть подарочный набор-ассорти из 6 вариантов и пастила на палочке.

Пастилу из Уфы на московскую ярмарку на Кетчерской улице привозит Римма Ганеева. В основе продукта – печеное яблоко без кожуры и семечек, ягоды и фрукты. Кроме яблочной пастилы, есть клубничная и сливовая, а также мохито с мятой и лимоном, дыня и банан. В некоторые виды добавляют грецкий орех, который моют и вымачивают в воде 14 часов, чтобы сделать его мягче.

На Чоботовской улице можно найти пастилу с лемонграссом, мятную, пряную, малиновую, из фейхоа и смородиновую. Ее делает Владимир Пономаренко из города Сухиничи Калужской области. На ярмарке в Электролитном проезде предлагают пастилу из Белгорода – клубничную, смородиновую, облепиховую, малиновую и сливовую.

Помимо этого, на ярмарке у станции метро "Некрасовка" можно приобрести печенье – злаковое с добавлением кунжута, льна и подсолнечника, а также конвертики с начинкой из вишни и клюквы. Также покупателям предлагают печенье с киви.

Популярностью в том числе пользуются медовые десерты. Например, Анатолий Череповский из казачьей станицы Вешенской Ростовской области привозит мед с лаймом и имбирем, облепихой и малиной. Производителя можно найти на Авиационной улице и улице Юных Ленинцев.

На ярмарках на улице Хачатуряна и Ореховом бульваре можно найти алтайские сладости, такие как крем-мед с пихтой и можжевельником, мед с цельным кедровым орехом, а также с кедровым орехом и клюквой.

Из необычных позиций – десерт из кедровых орехов на соевом молоке с прессованными орехами и медом, варенье из одуванчика, тархуна и облепихи.

На Отрадной улице покупателям предлагают коврижку с медом, изюмом и корицей.

