Первую весеннюю зелень и редис можно найти на столичных ярмарках выходного дня

На прилавках московских ярмарок выходного дня появились первая весенняя зелень и ранний редис. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посетители могут найти в том числе петрушку, укроп, кинзу и зеленый лук. Именно с них начинается сезон свежих овощей. До середины весны эта зелень выращивается в теплицах, что позволяет поставить ее немного раньше.

На ярмарке на проспекте Маршала Жукова, например, представлена зелень из Липецкой области. Оксана Кукушкина из Лебедяни продает петрушку, кинзу и укроп. Посевы в теплицах делают еще в конце зимы.

По словам участницы ярмарки, тепличную зелень можно срезать уже через 3 недели после посева, который, как правило, происходит в конце февраля. В открытый грунт высадка начинается в конце апреля или в мае.

Редис же поступает из Центральной России и с юга. На ярмарку на улице Наташи Ковшовой его привозят из Первомайского района Тамбовской области.

Как рассказала участница ярмарки Галина Перепечина, выращивается редис быстро. Сначала его собирают мелким, а через пару недель он вырастает большим. В этот период важно проредить овощ, чтобы он подрос еще.

Скоро на ярмарках появятся первые ягоды, овощи и фрукты. Например, через пару недель там можно будет найти салат, а в конце весны – клубнику.

Ранее стало известно, что московские ярмарки предлагают множество продуктов, разрешенных во время Великого поста. Например, бочковые огурцы и капусту, яблочный сок прямого отжима, медовую пастилу и сбитень. В этом году там продают и постную коврижку с изюмом, медом, корицей и какао.

