Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 15:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 91-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 91-летием. Пост об этом он опубликовал в своем канале в МАХ.

По словам градоначальника, за это время метрополитен стал любовью и гордостью жителей столицы. Через город протянулись 16 линий метро, соединив между собой районы и округа, а также связав поколения и судьбы людей.

Собянин отметил, что благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса.

"По будням поезда метро перевозят свыше 8 миллионов пассажиров. За этими цифрами – энергия и движение, развитие и планы огромного мегаполиса", – добавил он.

Главной силой Московского метрополитена Собянин назвал сплоченный трудовой коллектив. Надежную и бесперебойную работу транспортной инфраструктуры обеспечивают свыше 65 тысяч работников. Высокий уровень комфорта создают, в частности, машинисты, диспетчеры, дежурные по станциям, инженеры и многие другие специалисты.

Мэр выразил благодарность сотрудникам метрополитена за их добросовестный труд с заботой о людях, а также за большой вклад в развитие столицы как лучшего города Земли. Кроме того, он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Ранее сообщалось, что в честь 91-летия столичного метрополитена в нем разместили около 900 тематических указателей и стикеров. Привычные стикеры в вагонах дополнили праздничными пожеланиями. К примеру, рядом с надписью "Не прислоняться" можно увидеть напоминание чаще улыбаться.

