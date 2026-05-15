Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 16:03

Общество

Афганистан хотел бы направить трудовых мигрантов в Россию

Фото: 123RF.com/bennian

Афганистан хотел бы направить в Россию трудовых мигрантов и видит интерес Москвы, заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

Он отметил, что сейчас необходимыми вопросами занимаются различные ведомства.

"Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов", – передает его слова ТАСС.

Азизи добавил, что единственным препятствием остается языковой барьер, однако Афганистан прилагает усилия, чтобы преодолеть его. В настоящий момент над тем, чтобы найти общее решение и достигнуть результата, работает совместная комиссия.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать детей работающих в РФ иностранцев по достижении 18 лет выехать из страны в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика