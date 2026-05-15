Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 16:42

Происшествия

Дело возбудили после оскорбления участников "Бессмертного полка" под Красноярском

Фото: телеграм-канал "112"

В отношении мужчины, который оскорблял участников шествия "Бессмертный полк" в селе Никольском под Красноярском, возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

В социальных сетях появился ролик, на котором 34-летний мужчина, находясь с ребенком, оскорблял участников акции. При этом он использовал нецензурные выражения. Отмечается, что видеоролик снял и распространил сам мужчина. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

В настоящий момент он задержан, с ним проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.

