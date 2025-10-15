Жительница Новосибирска получила условный срок за осквернение "Вечного огня"

Фото: vk.com/nskoblsud

Новосибирский областной суд приговорил 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение "Вечного огня". Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Суд выяснил, что 19 февраля 2025 года подсудимая легла в чашу с "Вечным огнем" у "Монумента Славы" и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. При этом женщина сфотографировала это на камеру телефона и затем выложила в Сеть.

В связи с этим возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Женщина заявила, что у нее не было умысла осквернить символ воинской славы. В итоге суд назначил ей наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил ее права администрировать сайты и размещать материалы в Сети на 2 года.

Ранее следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как неизвестные осквернили мемориальный комплекс "Вечный огонь". Уточнялось, что злоумышленники пожарили на нем яичницу, а затем раскидали вокруг продукты питания. Следственный комитет РФ еще устанавливает все обстоятельства произошедшего.

