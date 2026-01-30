ВС РФ нанесли массированный и 6 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в период с 24 по 30 января нанесли один массированный и 6 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Кроме предприятий ВПК, которые использовались в интересах украинских войск, ВС РФ также нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.

В частности, были поражены склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

До этого ВС РФ освободили село Белая Береза в Сумской области. Взять под контроль населенный пункт удалось подразделениям группировки "Север".

Ранее российские военные поразили объекты хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия. Также ВС РФ ликвидировали базы горючего и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.

