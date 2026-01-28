ВС РФ поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили объекты хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Они в числе прочего ликвидировали базы горючего, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее сообщалось, что группировка войск "Запад" ВС РФ заблокировала район с военными ВСУ. Всего в блокированном районе размером 4 на 6 километров оказались до 800 солдат противника.

До этого российские военнослужащие с помощью дронов "Герань" поразили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. Авиатехника противника была уничтожена на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.

