06 февраля, 11:11

Культура

Скончался актер из фильма "Брат" Артур Арутюнян

Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 68 лет ушел из жизни актер Артур Арутюнян, известный своими ролями в фильмах "Брат" и "Гений". Об этом в комментарии на его странице на портале кино-театр.ру сообщила его супруга Валентина Коновалова.

Она рассказала, что актер умер от инфаркта.

Арутюнян родился 12 февраля 1957 года. В 1981-м он окончил Ереванский театральный институт, после чего переехал в Санкт-Петербург, где снимался в кино и работал на телевидении.

Всего актер принял участие в съемках семи кинокартин. Впервые он появился на экранах в фильме "Когда святые маршируют" в 1990 году. А в 1991-м сыграл в детективе "Гений" с Александром Абдуловым, Юрием Кузнецовым, Валентиной Талызиной, Иннокентием Смоктуновским и Сергеем Прохановым. Тогда же он появился в фильмах "Улыбка" и "Жертва для императора".

Наиболее известен ролью в фильме "Брат" 1997 года режиссера Алексея Балабанова. Также снимался в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

