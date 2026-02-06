Форма поиска по сайту

06 февраля, 11:56

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Очаково-Матвеевское идет строительство школы на 1 тысячу учеников вместе с жилым комплексом, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что развитие столицы основано на принципе формирования комфортной городской среды, что подразумевает комплексное строительство социальной инфраструктуры одновременно с жилыми массивами.

Новое учебное заведение, которое войдет в состав школы № 1 741, рассчитано на обучение детей с 1-го по 11-й класс. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок в здании.

Образовательная инфраструктура будет включать медиатеку на третьем этаже, лабораторно-исследовательские комплексы (медицинский, инженерный, академический и для изучения естествознания), два спортивных и один гимнастический залы.

В специализированных классах, программы для которых разработаны совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), учащиеся смогут углубленно изучать естественные науки, IT-технологии и робототехнику.

На прилегающей территории обустроят учебно-опытную зону с теплицей, физкультурно-спортивное пространство, а также площадки для игр и отдыха. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Кроме того, на Очаковском шоссе в составе другого ЖК уже введен в эксплуатацию детский сад на 350 мест, оборудованный бассейном. Прилегающая территория была комплексно благоустроена: проложены проезды и тротуары, организованы велопарковки, установлены системы освещения и скамейки. Для детей созданы игровые зоны, площадки для мини-футбола и гимнастики.

Всего начиная с 2011 года в районе Очаково-Матвеевское было построено 11 объектов социальной инфраструктуры, и в настоящее время ведется строительство еще 8 таких объектов, заключил градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что в районах Бекасово и Краснопахорском Троицкого административного округа в 2025 году реконструировали еще 2 здания школ в рамках Адресной инвестиционной программы. Сперва возвели просторные пристройки, суммарно рассчитанные на 850 дополнительных мест.

мэр Москвыобразованиегород

