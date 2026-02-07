Рейс Azur air из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Рейс авиакомпании Azur air из Пхукета в Москву будет выполнен на другом воздушном судне, сообщила пресс-служба перевозчика.

Вылет запланирован на 10:10 по московскому времени 7 февраля. При этом самолет, выполнявший рейс изначально, вернется к полетам после дополнительного технического обслуживания.

В авиакомпании подчеркнули, что на время ожидания пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: размещение в гостиницах, прохладительные напитки и горячее питание.

Ранее стало известно, что экипаж рейса Пхукет – Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине. Самолет совершил успешную посадку в 22:36 по московскому времени 6 февраля. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме.