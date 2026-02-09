Актрису Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище Москвы

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Похороны заслуженной артистки РФ актрисы театра и кино Ольги Чиповской прошли на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Артистка упокоилась в семейно-родовом захоронении.

Чиповская скончалась 4 февраля на 68-м году жизни. По словам источника, близкого к ее семье, это могло произойти из-за оторвавшегося тромба, так как у артистки были проблемы с сосудами.

Церемония прощания состоялась в Большом портретном фойе Театра имени Вахтангова 9 февраля. Гроб с телом Чиповской выносили из здания под долгие аплодисменты.

Проститься с артисткой в этот день пришли ее дочь Анна, а также директор театра Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев, народный артист России Евгений Князев, народная артистка РСФСР Людмила Максакова и другие.

Чиповская служила в Театре Вахтангова 45 лет. Зрителям она запомнилась ролями в таких постановках, как "Лето в Ноане", "Принцесса Турандот", "Три возраста Казановы", "Два часа в Париже с одним антрактом" и многих других. Ее фильмография включает проекты "Тевье-молочник", "За двумя зайцами", "Затишье" и "Елки-3".

В 2021 году актриса получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

