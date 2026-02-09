Костин: суть "московского стандарта" – работать на опережение

Фото: Мосфото

Прошедший 9 февраля отчет Сергея Собянина перед Владимиром Путиным за 2025 год подтверждает эффективность социально-экономической модели Москвы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова президента Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина.

По его словам, столица сознательно делает ставку на наукоемкие отрасли и высокие технологии, а не на сырьевую ренту. Костин отметил, что рост инвестиций на 63% за шесть лет и целевой показатель в 50% для доли высокотехнологичных секторов в промышленности отражают курс на технологический суверенитет столицы.

Эксперт подчеркнул, что динамика развития обеспечена системной работой в инфраструктуре. Он упомянул реализацию программы реновации, активное строительство метро и формирование Центрального транспортного узла.

Главным индикатором эффективности, по мнению Костина, стал социальный результат, а именно – увеличение ожидаемой продолжительности жизни москвичей до 80 лет, которое напрямую связано с улучшением здравоохранения и экологической политики, а также развитием массового спорта.

"Собянин и его команда продемонстрировали, что способны не только эффективно управлять мегаполисом в стабильные периоды, но и обеспечивать уверенный рост вопреки любым вызовам. В этом и заключается суть "московского стандарта" – работать на опережение, создавая задел для будущего уже сегодня", – подытожил он.

Собянин представил Путину отчет об устойчивом экономическом развитии Москвы. По данным мэра, валовой региональный продукт (ВРП) города продемонстрировал рост на 28% с 2019 года, а к 2026 году ожидается увеличение показателя еще на 2%.

В ходе встречи были подведены итоги развития столицы в 2025 году и намечены дальнейшие шаги по реализации национальных проектов. Собянин подчеркнул, что положительные тенденции наблюдаются в большинстве ведущих отраслей. Российский лидер, комментируя представленные данные, назвал динамику роста экономики столицы "отличной".