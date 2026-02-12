Средства ПВО России сбили 5 украинских ракет "Фламинго"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО ликвидировали за сутки 5 крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Помимо них, были уничтожены 6 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 211 беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим и транспортным объектам, используемым в интересах ВСУ. Российские военные также поразили места производства и хранения ударных дронов. Это стало ответом на украинские атаки по гражданским объектам России.

До этого ВС РФ ударили высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу противника и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Для атаки использовались гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и БПЛА.