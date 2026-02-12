Корректировки возможны в расписании аэропортов Москвы из-за снегопада

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ухудшение погоды в Московском регионе может отразиться на работе авиатранспорта. В расписании рейсов возможны корректировки, предупредила пресс-служба Росавиации.

Минтранс, Росавиация и аэропорты столичного региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – усилили взаимодействие для обеспечения плановой работы авиатранспорта. В настоящее время все воздушные гавани работают в штатном режиме.

По данным на 15:00 по московскому времени, отмененных из-за непогоды рейсов нет. За срок более 2 часов задержаны 5 рейсов. На запасные аэродромы самолеты не уходили. Ситуация в терминалах спокойная, проблем с выдачей пассажирам багажа нет.

Тем не менее расписание полетов может быть изменено как на прилет, так и на вылет. Более того, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Гражданам рекомендовали следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. Кроме того, пассажиров призвали оценить возможности для альтернативных вариантов прибытия в необходимый пункт назначения и сдачи личных вещей в багаж – снегопад может осложнить работу аэродромных служб.

Для оперативного обслуживания лайнеров и граждан будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме. При ухудшении погоды Госкорпорация по ОрВД примет соответствующие меры. Авиагавани оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов в снегопад, добавили в Росавиации.

Между тем поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" в Шереметьево и Домодедово курсируют по графику, сообщила пресс-служба компании.

Продолжает работать круглосуточный оперштаб, контролирующий график работы составов и автобусов, а также очистку инфраструктуры в период непогоды. На конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега, ведется расчистка платформ, автобусных остановок и обработка поверхностей противоскользящими материалами, продув стрелок и освобождение путей от снега.

Более того, в составах регулярно проводят уборку, климатические системы поддерживают комфортную температуру в вагонах. Пассажирам посоветовали ожидать посадку на поезд в железнодорожных терминалах, где сухо и тепло. Там же есть кафе и магазины, где можно приобрести горячие напитки.

По данным синоптиков, в Московском регионе до 16 февраля снег будет идти практически каждый день. При этом до 20-го числа сохранятся сложные погодные условия.

Высота снежного покрова в центре столицы уже достигла 58 сантиметров. В четверг, 12 февраля, может выпасть еще 3–5 миллиметров осадков, рассказала ранее метеоролог Татьяна Позднякова.

В связи с непогодой городские службы перешли на усиленный режим работы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов вышли на круглосуточное дежурство.