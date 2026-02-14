Обвиняемой в хищениях экс-директору "Калашникова" Гращенковой грозит до 10 лет колонии

Фото: 123RF.com/gioiak2

Бывшему директору по закупкам и логистике концерна "Калашников" Ксении Гращенковой грозит до 10 лет колонии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

О ее задержании стало известно ранее. Сейчас Гращенкова находится в одной из столичных СИЗО. Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа было возбуждено в ноябре 2025 года.

В настоящий момент экс-директору предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия".

Кроме того, ранее сообщалось о задержании бывшего директора департамента судостроительной промышленности Минпромторга России Бориса Кабакова. Министерство взаимодействует со следователями и оказывает содействие по этому делу.

