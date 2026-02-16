Зеленский заявил, что 90% украинцев против проведения выборов

Фото: ТАСС/Zuma/Bernd Elmenthaler

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что 90% граждан Украины не поддерживают проведение выборов в условиях продолжения боев. Об этом он заявил в интервью Politico.

По словам Зеленского, население страны отдает себе отчет в том, что устраивать голосование в условиях боевых действий – это "ужасно".

Глава Украины также сообщил, что не представляет, как организовать голосование для военнослужащих, которые находятся на фронте, и около 8 миллионов украинцев, уехавших за границу.

Ранее Зеленский не подтвердил возможность проведения президентских выборов на Украине и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Он также заявил, что ему неизвестны планы по объявлению выборов 24 февраля, о чем писала газета Financial Times.

Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского противоречат друг другу и вызывают недоумение. Она отметила, что украинский лидер ранее призывал к проведению электорального процесса, однако затем изменил позицию, что делает ситуацию еще менее понятной.