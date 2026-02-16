Фигуристы Володин и Хазе лидируют по итогам короткой программы на Олимпиаде

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Фигуристы Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе, представляющие Германию, занимают первое место по результатам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Италии. Им удалось набрать 80,01 балла.

На втором месте находятся представители Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава с 75,46 балла, а на третьем – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с 74,60 балла.

Фигуристы представят произвольную программу 16 февраля.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

Гуменник также выступит с показательным номером на Олимпиаде. Фигуристы представят свои программы в субботу, 21 февраля, после официального окончания всех соревнований по фигурному катанию.