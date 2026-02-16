Зоопарк загорелся во Владивостоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар вспыхнул на территории зоопарка во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из построек на территории зоосада на улице Воровского. По данному факту надзорное ведомство организовало прокурорскую проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности", – указали в пресс-службе.

По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На момент прибытия первых сотрудников МЧС на территории зоопарка горели надворные постройки и двухэтажное здание, указали в пресс-службе управления ведомства по краю. Спустя время возгорание удалось локализовать на площади около 120 квадратных метров.

RT со ссылкой на директора зоопарка по имени Елена сообщил, что угрозы животным и людям нет. По ее словам, по неизвестной причине вспыхнул нежилой сарай, где никого не было. Затем пламя перекинулось на трехэтажный дом работников зоосада.

"Он сгорел, и нам теперь негде жить. Пожар мы увидели, когда выглянули в окно дома. Его еще тушат", – сказала Елена.

