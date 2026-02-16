Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле на севере Москвы

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Уголовное дело возбуждено после пожара в хостеле в 1-м Магистральном тупике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств случившегося. Также уточняется количество пострадавших.

Пожар произошел в офисном центре "Прииск" на севере столицы 16 февраля. Уточнялось, что на первом этаже здания находятся автомастерские.

Ликвидировать возгорание удалось на площади 80 квадратных метров. Пожарные спасли из здания 16 человек, 6 из которых передали медикам для осмотра.

В связи со случившимся движение автотранспорта по 1-му Магистральному тупику, от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика, временно ограничили. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать альтернативные маршруты.