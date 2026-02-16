Торги аналогом доллара США в новом анонимном режиме стартовали на Мосбирже

Фото: depositphotos/Petrovich99

Московская биржа с 16 февраля перевела торги парой доллар США – рубль в новый биржевой анонимный режим CETS, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт торговой площадки.

До этого операции проводились во внебиржевом формате OTCM. Как пояснили на площадке, новый инструмент позволит участникам эффективнее управлять валютными позициями и строить арбитражные стратегии.

Уточняется, что сделки теперь заключаются с центральным контрагентом. Также предусмотрено кросс-маржирование и единое обеспечение на валютном и срочном рынках. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 19:00.

В начале февраля сообщалось, что внебиржевой курс доллара поднялся выше 78 рублей. Однако такой курс продержался недолго и опустился до 77,35 рубля.

