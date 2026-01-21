Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Уиткоффа

Фото: 123RF.com/zarahmad

Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии Мосбиржи после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 13:00 по московскому времени, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,37% – до 2 748,09 и 1 112,38 пункта соответственно. Еще через несколько минут индексы ускорили рост. По состоянию на 13:41, индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 771,17 пункта (1,21%), а индекс РТС – в 1 121,72 пункта (+1,21%).

Ранее Уиткофф рассказал о планах встретиться с Владимиром Путиным. Планируемую в четверг, 22 января, встречу также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, Уиткофф указал на большой прогресс по разрешению ситуации на Украине.

До этого спецпредставитель президента США оценил переговоры со спецпредставителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым как "очень позитивные". Встреча Уиткоффа, Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера продолжалась более 2 часов.