Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 16:00

Политика

Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Уиткоффа

Фото: 123RF.com/zarahmad

Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии Мосбиржи после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 13:00 по московскому времени, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,37% – до 2 748,09 и 1 112,38 пункта соответственно. Еще через несколько минут индексы ускорили рост. По состоянию на 13:41, индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 771,17 пункта (1,21%), а индекс РТС – в 1 121,72 пункта (+1,21%).

Ранее Уиткофф рассказал о планах встретиться с Владимиром Путиным. Планируемую в четверг, 22 января, встречу также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, Уиткофф указал на большой прогресс по разрешению ситуации на Украине.

До этого спецпредставитель президента США оценил переговоры со спецпредставителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым как "очень позитивные". Встреча Уиткоффа, Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера продолжалась более 2 часов.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика