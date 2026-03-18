Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 16:28

Политика

Депутат Свинцов заявил, что не будет обжаловать исключение из ЛДПР

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Андрей Свинцов заявил, что не собирается обжаловать в суде свое исключение из Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.

Политик отметил, что не видит причин для обращения в суд. По его словам, решение принято коллективным руководством партии, а коллектив, как он считает, ошибаться не может.

Свинцова исключили из партии 18 марта. Решение было принято единогласно. Как сообщила замруководителя аппарата фракции Элеонора Кавшар, причина – "совершение им действий, порочащих репутацию ЛДПР", а также массовые жалобы со стороны россиян.

Накануне СМИ писали, что вопрос об исключении депутата поднимал не раз в ходе собраний лидер фракции Леонид Слуцкий. Тогда в качестве причины называлась активная позиция политика в отношении блокировки мессенджера Telegram.

Свинцов состоял в ЛДПР с 2000 года. С 2003-го он работал в секретариате бывшего лидера партии Владимира Жириновского. С 2008 по 2011 год был его помощником, а в 2013-м окончил созданный экс-главой фракции Институт мировых цивилизаций. В Госдуму он пришел в 2022 году после смерти Жириновского.

политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика