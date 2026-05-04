Собянин: юные москвичи помогают сохранить историческую память о героях ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юные москвичи помогают сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны (ВОВ), рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он указал на то, что будущее страны зависит от молодежи – инициативной, смелой и умеющей работать в команде. Однако движение вперед без памяти о прошлом невозможно.

"Уважение к подвигам героев Великой Отечественной войны – это фундамент, на котором строится воспитание нового поколения", – подчеркнул мэр Москвы.

В настоящий момент в столичных школах и колледжах работает более 500 патриотических клубов. Их посещают 36 тысяч участников. Кроме того, действует свыше 30 поисковых отрядов – их участники выезжают в экспедиции на места сражений и проводят раскопки, а также устанавливают имена погибших героев и ищут их родственников.

Например, участники поискового отряда "Дон" школы № 1476 за 20 лет экспедиций смогли поднять останки 1 345 советских солдат и командиров в Воронежской, Тверской и Смоленской областях.

Кроме того, удалось восстановить имена 215 погибших. В 2024 году были найдены останки погибшего бойца, остатки личных вещей и амуниции и медальон с запиской. Школьники смогли узнать имя солдата – Скуратов Егор Степанович. Благодаря сайту "Подвиг народа" были найдены его родственники, которым останки передали для захоронения. Позже в месте, где были найдены останки, установили памятный знак.

В школе № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой реализуется проект "Найти человека". Собянин отметил, что раньше так называлась аудиопередача Агнии Барто, благодаря которой многие люди, разлученные войной, смогли найти друг друга.

Теперь с письмами, которые были отправлены на эту передачу, но остались без ответа, работают школьники в Российском государственном архиве литературы и искусства. Они смогли найти 40 человек и рассказали им о судьбе близких, связь с которыми была потеряна в годы ВОВ.

Более 111 экспедиций провели за почти 20 лет поисковики клуба "Форпост" политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова. За это время были подняты останки 3 958 солдат, а также были установлены имена 206 бойцов.

Собянин отметил, что подготовка к выездам ведется в течение всего года. Зимой, например, студенты проходят теоретический курс – изучают историю ВОВ, методы и технику поисковой работы, правила ведения отрядного архива и многое другое.

Поисковый отряд "Дозор" в колледже № 20 работает около 18 лет – состоялось 45 экспедиций, а участники нашли и перезахоронили останки свыше 950 солдат. При этом члены отряда проходят основы военной подготовки и изучают воинские традиции и дисциплину, а также у них есть возможность окончить курсы парашютной подготовки и совершить свои первые прыжки с самолета Ан-2.

Археологию, топографию и навыки ориентирования осваивают участники клуба "Рубеж" Московского детско-юношеского центра экологии. Они ходят в походы от Смоленска до Мурманска, работают в архивах и ухаживают за мемориалами.

Например, весной 2024 года ребята нашли останки красноармейца Петра Казакова. Надпись на медальоне удалось прочитать сразу, а уже через два месяца поисков в архивах была найдена семья солдата.

"Каждое найденное имя, каждая восстановленная судьба – это знак глубокой благодарности тех, кто пришел после. Через экспедиции и архивные поиски юные москвичи учатся главному – помнить и ценить подвиг своих предков", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся патриотический клуб "Город героев Москва", объединивший молодежь, ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими государственными наградами.

Главной задачей клуба стало живое общение с подрастающим поколением. При содействии активистов направления "Молодежь Москвы. Город героев" участники смогут разрабатывать и реализовывать патриотические проекты на городском уровне.

