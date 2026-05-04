04 мая, 10:27Политика
В зоне СВО протестируют новый наземный дрон "Штурмовик"
Фото: drone-force-aero.ru
Новый наземный дрон "Штурмовик" начали апробировать в зоне СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика "Дрон форс аэро".
Прообразом аппарата стал "Царь-танк" времен Первой мировой войны, а свое название он получил из-за того, что будет применяться штурмовыми отрядами. Изделие позволяет доставлять боеприпасы весом до 20 килограммов. Благодаря небольшим габаритам он также может применяться в качестве "дрона-ждуна".
Кроме того, оснащение аппарата волоконно-оптической линией связи позволяет ему преодолевать расстояния до 30 километров. Также он устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника, не боится грязи и дождя. Если линия связи оборвется, то будет задействован дополнительный цифровой модуль связи.
Ранее Владимир Путин заявлял, что российские беспилотные летательные аппараты в некоторых сегментах являются самыми передовыми в мире. За последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области БПЛА.
В частности, в стране создали беспилотник "Зефир-М", который может зависать в воздухе на сутки. Аппарат также может нести на себе ретрансляторы, системы оповещения и средства радиоэлектронной борьбы.
Российские операторы БПЛА уничтожили системы РЭБ и средства связи ВСУ в зоне СВО