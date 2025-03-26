В России создали FPV-дрон для уничтожения БПЛА и боевых вертолетов

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Российские специалисты создали FPV-дрон "Сифа" для уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, а также боевых вертолетов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя конструкторского бюро беспилотной авиации VVZ Drones.

В организации отметили, что по своим характеристикам дрон очень близок к полноценной системе противовоздушной обороны (ПВО). Его основная задача – быть тяжелым беспилотником, который несет на себе достаточное количество заряда для поражения целей.

"В этом как раз и заключался основной вызов для специалистов бюро, а также техническая новизна изделия. Большинство представленных на рынке боевых коптеров способны нести в основном свой собственный вес, либо достаточно малое количество боевой части", – добавили в конструкторском бюро.

Дрон оснащен полезной нагрузкой до 0,7 килограмма, скорость его полета – более 225 километров в час, а время полета – до 5 минут. Аппарат способен эффективно уничтожать цели благодаря автоматическому фиксированию и системе самонаведения, которые работают даже в условиях средств РЭБ.

На дроне также реализовали систему самораспознавания и типирования целей: он умеет различать, что за категория цели перед ним, и вести работу исходя из того, что видит перед собой. Частично данная система была разработана на основе нейросетей.

Камера беспилотника обеспечивает стабильные полеты днем и ночью, а прочная и легкая рама из качественных материалов делает его универсальным инструментом противодействия вражеским БПЛА.

Ранее в России разработали беспилотник самолетного типа "Аватар", способный вести разведку на глубину до 40 километров. Беспилотник имеет размах крыла 1,8 метра и оснащен тремя камерами. Одна из них для оператора, две другие – это камеры с тепловизором и 30-кратным зумом.

В конце 2024 года специалисты концерна "Калашников" также разработали новый дрон-камикадзе "Куб-10Э". Его дальность и боевая мощь существенно превышают характеристики предыдущих моделей.