Концерн "Калашников" разработал новый дрон-камикадзе с повышенной дальностью

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Специалисты концерна "Калашников" разработали новый дрон-камикадзе "Куб-10Э". Его дальность и "боевое могущество" существенно превышают характеристики предыдущих моделей, сообщил гендиректор концерта Алан Лушников.

"Мы разработали несколько новых изделий в линейке "Кубов". На один из них уже готовы разрешительные документы, поэтому я могу вкратце рассказать о нашем новом изделии", – цитирует Лушникова ТАСС.

По его словам, беспилотник предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, объектов ПВО и ПРО, командных пунктов, объектов тылового обеспечения, а также радиотехнической разведки и РЭБ.

Новый дрон запускается с катапульты: его крейсерская скорость будет достигать 100 километров в час, а диапазон высот во время полета составит 100–2 500 метров.

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