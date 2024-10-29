Патрон стрелкового оружия с повышенной бронепробиваемостью разработан в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России разработали универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов, пишет ТАСС.

Из документа проекта следует, что калибр патрона составил 5,45 миллиметра. Для проверки улучшенных характеристик исследователи провели стрельбу из автомата АК-74М поочередно штатным патроном и экспериментальным на дистанциях 100 и 150 метров по бронеплите.

В результате на первой дистанции новинка показала 100% эффективность, а на второй – 60%. При этом показатели штатного патрона вышли в 80% и 0% соответственно.

В начале месяца ВКС РФ получили партию бомбардировщиков Су-34 от "Объединенной авиастроительной корпорации", входящей в госкорпорацию "Ростех". Как отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров, новые возможности этих самолетов способствуют достижению целей СВО.

В "Ростехе" подчеркнули, что бомбардировщики были изготовлены в рамках производственной программы 2024 года. До передачи в ВКС России самолеты прошли наземные и летные испытания.