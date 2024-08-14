"Ростех" представил противодроновые патроны на форуме "Армия-2024"

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2024" специальные противодроновые патроны для ружей и дробовиков.

Эти боеприпасы имеют калибр 12/76. Они смогут сбивать летящие на небольшой высоте дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.

"IGLA AnDr снаряжается дробью № 0000-5 или картечью 6,2–8,5 миллиметра. IGLA Vector AnDr снабжена световым элементом красного огня для визуализации полета дроби, чтобы корректировать направление выстрела", – приводит RT сообщение госкорпорации.

В патронах применяется порох с усиленными характеристиками. Кроме того, при создании боеприпасов была использована большая масса дроби повышенной твердости.

В ходе разработки данного патрона специалистам "Ростеха" удалось добиться максимальной дальности поражения цели не менее 100 метров.

Ранее Иркутский авиационный завод госкорпорации разработал многофункциональные истребители Су-30СМ2. Самолеты получили улучшенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

Специалисты увеличили дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме того, в обновленный состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов.

