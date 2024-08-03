В РФ разработан дрон "Судного дня" для применения в случае ядерных ударов

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В России разработали FPV-дрон "Судного дня". Он предназначен для использования при нанесении ядерных ударов, рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

ЦКБР разработал проект "Хруст", частью которого и стал этот дрон. Его создали в целях контроля радиационного фона и обеспечения безопасности личного состава, уточнил собеседник агентства.

Беспилотник обладает небольшими размерами, что обеспечивает возможность его компактной укладки с наземным оборудованием. Также за счет такой характеристики аппарат в состоянии облетать заданные точки и проникать в здания и промышленные сооружения.

Для выявления повышенного уровня радиации разработчики оснастили дрон специальным датчиком.

При активном маневрировании беспилотник может оставаться в воздухе до 20 минут, а дальность его работы варьируется от 500 метров до 2 километров. Это зависит от масштабов заражения местности, над которой ему предстоит пролетать.

Кузякин поделился надеждой, что мир не допустит применения ядерного оружия и разработка Центра никогда не будет использована. При этом он отметил, что отсутствие подготовки к наихудшему развитию событий стало бы преступлением.

Между тем в рамках очередного этапа нестратегических ядерных учений, который начался 31 июля, ракетные соединения Южного и Центральных военных округов отработали снаряжение ракет-носителей специальными боеприпасами. Кроме того, подразделения авиации Воздушно-космических сил РФ провели снаряжение авиационных средств учебными боеприпасами и воздушное патрулирование.

