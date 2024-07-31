Захарова: гибридная война с Россией может привести к столкновению ядерных держав

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Развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Вашингтон и его союзники по НАТО решили освоить постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России. Когда же они получили отпор, то развязали гибридную войну с целью нанесения РФ стратегического поражения на поле боя, добавила дипломат.

Комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, Захарова подчеркнула, что в этих условиях Стюарт еще жалуется на неготовность российской стороны "обособить" диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста. Она назвала такую позицию либо лицемерной, либо абсурдной.

Ранее Стюарт заявила, что Соединенные Штаты Америки не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями.

Такое заявление она сделала в ответ на якобы требование Москвы к Вашингтону прекратить поддерживать Киев, если США хотят возобновления диалога с РФ по вооружениям и сокращению стратегических рисков.

При этом она добавила, что США готовы к обсуждению с РФ и Китаем уменьшения рисков и проблематики контроля над вооружениями.