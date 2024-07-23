Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепа

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Президент США Джо Байден делегировал главам Минфина и Госдепа свои полномочия по закону о поддержке Украины, в том числе касающиеся конфискации активов России. Об этом со ссылкой на документ, опубликованный Белым домом, сообщает ТАСС.

"Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона", – указано в сообщении.

Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, который ранее был принят в Штатах, предусматривает, в том числе, положение о конфискации суверенных активов России для их передачи Киеву.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен до этого заявила, что изъятие доходов от российских активов в пользу Украины имеет юридические основания. По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. Сами средства остаются "конфискованными", хотя при этом и генерируют прибыль.

В свою очередь, Владимир Путин называл конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, добавив, что она не останется безнаказанной.