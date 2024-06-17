Минфин США: изъятие доходов от активов России имеет юридические основания

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Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что изъятие доходов от российских активов в пользу Украины имеет юридические основания. Об этом она сообщила в интервью ABC News.

По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. Сами средства остаются "конфискованными", хотя при этом и генерируют прибыль.

Министр также заявила, что западные страны и Россия в данный момент ведут "борьбу силы воли" в отношении данных средств. По ее мнению, в Москве считают, что коалиция Запада в конечном итоге не станет предоставлять Киеву необходимые ресурсы.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Так, страны G7 пришли к соглашению об оказании финансовой поддержки Украине в размере 50 миллиардов долларов до конца года через систему займов.

Как заявлялось, речь при этом идет об использовании процентов с доходов от российских активов, а не об их конфискации.

В свою очередь, Владимир Путин назвал конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, добавив, что она не останется безнаказанной.