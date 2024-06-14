Путин: воровство российских активов не останется безнаказанным

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Конфискация российских активов и валютных резервов западными странами не останется безнаказанной. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

"Несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством", – уточнил он.

Ранее иностранное СМИ уже заявляло, что страны G7 договорились выделить 50 миллиардов долларов Украине до конца года за счет активов РФ. Однако специалистам еще предстоит разработать схему, гарантирующую законность подобного выделения денег.

Премьер Италии Джорджа Мелони по итогам первого дня работы саммита стран "Большой семерки" (G7) добавила, что доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Она уточнила, что речь идет об использовании процентов с доходов от российских активов, а не об их конфискации.

