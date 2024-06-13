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13 июня, 20:28

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Премьер Италии: доходы активов РФ будут использоваться под гарантии кредитов Киева

Доходы активов РФ будут использовать под кредиты Киева

Фото: depositphotos/labrador

Доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева, заявила премьер Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-подхода по итогам первого дня работы саммита стран "Большой семерки" (G7).

"Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере 50 миллиардов долларов до конца года через систему займов", – передает ТАСС слова премьера Италии.

Мелони подчеркнула, что речь идет об использовании процентов с доходов от российских активов, а не об их конфискации.

Ранее иностранное СМИ уже заявляло, что страны G7 договорились выделить 50 миллиардов долларов Украине за счет активов РФ. Однако специалистам еще предстоит разработать схему, гарантирующую законность подобного выделения денег.

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