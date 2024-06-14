G7 обязала Россию выплатить Украине ущерб в 486 млрд долларов

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Лидеры стран "Большой семерки" (G7) обязали Россию выплатить Украине ущерб в 486 миллиардов долларов. Об этом стало известно из заявления саммита G7 в Италии, который проходит с 13 по 15 июня.

"Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб", – цитирует документ РИА Новости.

"Большая семерка" обещает продолжить оказывать существенное давление на доходы РФ от энергоносителей и других сырьевых товаров, которое включит в себя повышение эффективности политики ограничения цен на нефть. При этом активы РФ останутся замороженными, так как в их счет G7 собирается предоставить Украине кредиты до конца года на сумму около 50 миллиардов долларов.

Основными темами саммита стали конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

В свою очередь, Владимир Путин пригрозил ответом за воровство российских активов. До этого премьер Италии Джорджа Мелони по итогам первого дня работы саммита стран "Большой семерки" (G7) добавила, что доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Она уточнила, что речь идет об использовании процентов с доходов от российских активов, а не об их конфискации.