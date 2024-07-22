NBC: Пелоси стала ответственной за выход Байдена из президентской гонки

Фото: ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI

В выходе действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из выборной гонки ключевую роль сыграла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал NBC News.

Представители телеканала уточнили, что она не призывала к этому Байдена публично, однако за кулисами Пелоси методично вела беседы с донорами демократической партии и конгрессменами, чтобы повлиять на их мнение.

Кроме того, телеканал уверен, что, когда тема отказа президента США от участия в выборах угасала, Пелоси начинала снова ее разжигать.

Ранее Байден объявил о снятии своей кандидатуры от демократической партии с грядущих президентских выборов, которые должны пройти в ноябре 2024 года. При этом свои обязанности действующий президент США выполнит до конца.

В качестве замены своей кандидатуры на грядущих выборах Байден предложил вице-президента Штатов Камалу Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Между тем Харрис уже направила уведомление о выдвижении на должность президента США в Федеральную избирательную комиссию Штатов.

