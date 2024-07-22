Экс-президент Польши Валенса: у Байдена не было шансов на переизбрание

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У президента Соединенных Штатов Джо Байдена не было шансов на победу в предстоящих выборах после покушения на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считает бывший польский лидер Лех Валенса. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Goniec.

Так политик прокомментировал выход Байдена из президентской гонки. По его мнению, это решение было одно из "самых умных".

"Он поступил правильно, спас честь свою и всей своей команды", – подчеркнул Валенса.

Ранее Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в качестве своей замены.

Трамп при этом сообщил, что готов участвовать в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали.

