Миллиардер Сакс назвал выход Байдена из президентской гонки "госпереворотом"

Действующий пока президент США Джо Байден отказался от переизбрания и покинет свой пост после ноябрьских выборов. Вместо него кандидатом от демократов в противовес республиканцу Дональду Трампу, вероятнее всего, пойдет вице-президент Камала Харрис. Однако не все однопартийцы поддерживают ее выдвижение. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Для партии и страны так будет лучше"

О выходе из президентской гонки Джо Байден объявил через официальное письмо, размещенное в соцсетях главы государства. О причинах поступка действующий американский лидер пообещал рассказать в специальном обращении, которое ожидается на этой неделе.





Джо Байден президент США Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, уверен, для партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока.

По данным источников, отказаться от борьбы Байдена убедили два ближайших советника. И с состоянием его здоровья это якобы никак не связано. Решение Байден принял на фоне жесткой критики и разочарования однопартицев-демократов после провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. При этом досрочный уход президента в отставку исключен, уверяет пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

Уходящий глава государства поддержал выдвижение вместо себя действующего вице-президента США Камалы Харрис. Та в свою очередь быстро зарегистрировалась как кандидат, а предвыборный штаб Байдена уже переименовали в "Харрис в президенты". Хотя, как сообщили источники телеканала CNN, сама Камала ничего не знала о перестановках вплоть до воскресенья. А после случившегося якобы потратила более 10 часов, чтобы обзвонить свыше 100 лидеров демократов.

Кандидатуру Харрис почти сразу поддержала чета Клинтонов, влиятельная семья Соросов и большинство сенаторов-однопартийцев. Однако этого не сделал экс-президент США Барак Обама, в своем заявлении ограничившись уверенностью, что лидеры партии смогут выбрать достойную фигуру на эту роль.

Также после новости о вероятном выдвижении Харрис та смогла собрать на свою кампанию почти 50 миллионов долларов в первые же часы. А вот деньги, которые переводили штабу Байдена, она использовать не имеет права из-за юридических нюансов, рассказали эксперты-республиканцы газете Washington Post. При этом крупный спонсор демократов Джон Морган отказался финансировать кампанию Харрис, так как в поместье Трампа после ее выдвижения "будет настоящий праздник".

Официальное утверждение нового кандидата должно состояться на съезде партии с 19 по 22 августа. Однако журналист телеканала CBS Эд О'Киф утверждает, что это может случиться уже 1 августа после голосования в виртуальном формате.

"Он не способен быть президентом"

Фото: ТАСС/Brian Cahn/ZUMA Press Wire

Первым на решение Байдена отреагировал его извечный соперник Дональд Трамп. Кандидат от республиканцев в очередной раз назвал его худшим президентом в истории США и заявил, что победить Камалу Харрис будет гораздо легче.





Дональд Трамп кандидат на пост президента США Все, кто его окружал, включая его доктора и средства массовой информации, знали, что он не способен быть президентом.

Сын кандидата от республиканцев Дональд Трамп – младший написал в соцсетях, что Харрис еще более некомпетентна, чем Байден. Миллиардер Илон Маск в свою очередь предположил, что люди с реальной властью в стране просто избавились от "старой марионетки" в пользу той, "у которой есть шансы одурачить общественность". А другой американский миллиардер Дэвид Сакс и вовсе назвал ситуацию "госпереворотом".

"Джо Байден превратил Америку в банановую республику <...>, и теперь, как в банановой республике, он свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнешь", – заявил Сакс в соцсетях.

В свою очередь, экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на своей странице назвала Байдена "патриотичным американцем, который всегда ставил США на первое место".

"Его наследие взглядов, ценностей и лидерства делает его одним из самых значимых президентов в истории Америки", – заявила она, хотя ранее сама указывала Байдену, что тот не сможет выиграть выборы.

На отказ действующего лидера США от борьбы отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле следят за происходящим, однако эта тема не является центральной. В то же время Песков отметил, что решение Байдена неудивительно.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Честно говоря, последние годы происходящего в США научили нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены.

Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки

Большинство европейских лидеров лояльно говорят о Байдене. К примеру, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной из трансляций пожелал победы на будущих выборах любому кандидату от демократов. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил в соцсетях, что нынешний президент США, возможно, принял самое трудное решение в жизни. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал Байдена своим другом и поблагодарил за "тесное трансатлантическое сотрудничество". Параллельно же с этим МИД ФРГ собрал кризисную группу на случай избрания Трампа, сообщило издание Financial Times.

Высказались и представители стран, поддержанных США в различных конфликтах. Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсетях поблагодарил Байдена за дружбу и "неизменную поддержку" его народа. А лидер Украины Владимир Зеленский на своей странице охарактеризовал решение нынешнего главы Белого дома как "тяжелое, но сильное" и выразил почтение за помощь "в борьбе за свободу". Но при этом уже послал сигнал будущему лидеру США.

Однако депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что уход Байдена и возможная победа Трампа заставит Зеленского покинуть свой пост, а новый глава парламента подпишет мировое соглашение с Россией "с обоюдными уступками". Двери в НАТО для страны при этом будут закрыты, а в ЕС Киев не возьмут из-за сопротивления ряда стран.

"Русский язык станет официальным языком межнационального общения <...> Радикальные деятели будут вынуждены покинуть территорию Украины. <...> Многим не понравится мой прогноз. Но им уже ничего не получится изменить. Поезд нашей истории встал на жесткие рельсы и хоть медленно, но уверенно идет в объятия мира при Трампе", – написал Шевченко.

На отказ Байдена от гонки отреагировали и мировые рынки: по данным торгов, доллар начал дешеветь по отношению к евро и японской йене. А букмекеры одной из компаний после случившегося в рядах демпартии оценили шансы на победу Трампа в 64%. Заигрывают с темой и мировые СМИ. Одним из ярких примеров стала обложка свежего журнала Time, где на красном фоне с левого края изображена приходящая Камала Харрис, а справа – уже наполовину скрывшийся Байден. В предыдущем же номере Джо был на том же месте, но изображен целиком, а на месте его сменщицы просто было написано слово "паника" (panic).