Предвыборная кампания Харрис собрала более 46 млн долларов за несколько часов

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Предвыборная кампания вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис за несколько часов после запуска собрала уже свыше 46 миллионов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на страницу платформы для сбора средств ActBlue в соцсети Х.

Сторонники среди рядовых граждан США собрали 46,7 миллиона долларов, говорится в публикации.

Действующий американский президент Джо Байден 21 июля отказался от переизбрания на второй срок от Демократической партии. Он будет выполнять свои обязанности до конца срока.

В качестве своей замены он поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Затем Харрис отправила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию Штатов.

Также бывший президент США Барак Обама воздержался от поддержки Харрис в качестве кандидата на президентских выборах в ноябре. Как писали СМИ, Обама не собирается "играть роль объединяющего фактора между демократами по кандидатуре на замену Байдену".