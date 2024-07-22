Байден не планирует досрочно уходить с поста президента США

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Действующий лидер США Джо Байден не собирается досрочно уходить в отставку после объявления о выходе из президентской гонки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Байден планирует завершить свой срок на высшем государственном посту.

Ранее Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Американский лидер заявил, что так будет лучше для его партии и страны. Он также добавил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

По словам экс-главы Белого дома Дональда Трампа, Байден войдет в историю как самый худший лидер Соединенных Штатов. Вместе с тем он заверил, что сможет быстро устранить ущерб, нанесенный Америке за время президентства Байдена.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден создал проблемы во всем мире и поняв, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов.