CNN: Пелоси заявила Байдену, что он не сможет победить на выборах

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Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с Джо Байденом сказала ему, что он не сможет победить на президентских выборах, сообщает RT со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, Пелоси привела данные опроса, согласно которым нынешний президент не сумеет обойти экс-главу США Дональда Трампа на выборах и лишит Демократическую партию шансов на победу в палате представителей.

Ранее Байден заявлял, что согласится выйти из президентской гонки 2024 года, если врачи выявят у него какое-либо серьезное заболевание или иные проблемы со здоровьем. Вместе с тем, как считает президент США, единственное, что приносит ему возраст, так это мудрость.

Накануне стало известно, что Байден заразился коронавирусом после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент прошел вакцинацию и усиленную терапию, в данный момент у него наблюдаются слабые симптомы. Он вернется в Делавэр, где пройдет самоизоляцию и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени.