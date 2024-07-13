Politico: конгрессмен-демократ заявил Байдену, что руководить США должен кто-то другой

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Член Палаты представителей Конгресса США демократ Майк Левин заявил президенту США Джо Байдену на встрече по видеосвязи, что руководить страной должен кто-то другой. Об этом сообщает газета Politico.

По данным газеты, встреча, в которой участвовали демократы из конгресса США, "завершилась вскоре после заявления конгрессмена Майка Левина". Сам Левин позднее опубликовал публичное заявление, в котором призвал Байдена прекратить участие в президентской гонке.

Отмечается, что Байден провел уже несколько серий консультаций с конгрессменами-демократами, встревоженными его учащающимися оговорками и провальным выступлением на теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечается в статье, по итогам разговора "настроенные скептически по отношению к Байдену" законодатели остались неудовлетворенными тем, как идет его избирательная кампания. Всего же, по подсчетам газеты, уже 19 законодателей-демократов выступили с призывом к действующему президенту США отказаться от участия в президентской гонке.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. Во время них оппоненты обменялись оскорблениями.

Позже американская пресса заметила, что в ходе дебатов нынешний президент Штатов допускал оговорки, путался в цифрах и фактах. Он признал свои неудачи и отметил, что из-за возраста уже не может говорить так же гладко, как раньше.