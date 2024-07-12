Байден, представляя Зеленского, по ошибке назвал его "президентом Путиным"

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Президент США Джо Байден, представляя украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления 11 июля, назвал его "президентом Путиным". Об этом сообщает ТАСС.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин", – сказал Байден.

Глава Белого дома быстро осознал свою ошибку и поправился.

"Президент Путин. Он должен победить президента Путина. Президент Зеленский", – вновь представил главу Украины Байден.

Он отметил, что оговорился, потому что "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Ранее Байден во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II после своего выступления запутался и не смог понять, куда можно встать, пока говорит его коллега. В результате он остановился по левую руку от своего коллеги.

Конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, посоветовал Байдену пройти тесты на умственные способности. По его словам, все проблемы действующего американского лидера происходят из-за возраста.

