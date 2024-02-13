Байден забыл, где ему встать на пресс-конференции с королем Иордании

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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II после своего выступления запутался и не смог понять, куда можно встать, пока говорит его коллега. Об этом сообщает газета "Известия".

По итогам своей встречи главы государств выступили с речью, в ходе которой подняли вопросы по ситуации на Ближнем Востоке и атаки на военные американские базы.

После своих слов Байден уступил место Абдалле. Отойдя от трибуны, президент США запутался и начал ходить позади лидера Иордании, пытаясь найти себе место. В результате он остановился по левую руку от своего коллеги.

Ранее конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байдену следует пройти много тестов на умственные способности. Результаты необходимо опубликовать для ознакомления американцев, подчеркнул он.

По его словам, он не ставит никаких диагнозов и не говорит, что у Байдена болезнь Альцгеймера, мультиинфарктная деменция или болезнь Паркинсона. Все проблемы действующего американского лидера происходят из-за возраста, уточнил он.

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