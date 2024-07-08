Axios: сотрудники аппарата президента Байдена объясняют ему маршрут на трибуну

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Президенту США Джо Байдену перед каждым мероприятиями стали составлять инструкцию, прописанную крупным шрифтом и с подробными иллюстрациями, чтобы он смог дойти до трибуны. Об этом сообщает портал Axios.

По информации издания, соответствующие материалы для главы государства готовят сотрудники аппарата президента.

Ранее Байден во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II после своего выступления запутался и не смог понять, куда можно встать, пока говорит его коллега. В результате он остановился по левую руку от своего коллеги.

Конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, посоветовал Байдену пройти тесты на умственные способности. По его словам, все проблемы действующего американского лидера происходят из-за возраста.

