Байден оговорился и призвал не дать Обаме выиграть выборы

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Президент США Джо Байден, заявивший о своем желании вновь бороться за пост лидера страны, в очередной раз допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы Обаме. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы не можем позволить Обаме. <…> Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом", – заявил Байден.

Барак Обама был 44-м президентом США и занимал этот пост с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

В ответ на вопрос, в чем различие между ним и бывшим президентом США Дональдом Трампом, Байден трижды заявил "во всем".

В этом же интервью Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за все время и заявил, что знает больше, чем подавляющее большинство людей.

Байден уже не в первый раз путает Обаму с Трампом. В прошлый он рассказал, что в 2009 году тогдашний президент Трамп попросил его вывести из кризиса автомобильную промышленность.

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